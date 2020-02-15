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Любовь спасет мир: как украинские знаменитости отпраздновали День Валентина (фото)
В пятницу, 14 февраля, во многих странах отмечали День святого Валентина или День всех влюбленных. Украинские знаменитости также поздравили своих возлюбленных, а еще — поделились в соцсетях снимками и воспоминаниями. Ну, и советами. Так, Олег Винник заявил, что «любовью нужно заниматься каждый день».
«ФАКТЫ» собрали для вас фото и советы других звезд.
Вот как отметила День влюбленных MamaRika.
А Ирина Федишин все дни проводит рядом с мужем.
«Любовь спасёт мир! Ты мой целый мир!» — признался Дмитрий Монатик жене.
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А солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая наслаждается Стамбулом, спрятала свою любовь от камер.
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А психолог Наталия Холоденко дала хороший совет. «Девочки, не всегда 14 февраля, 8 Марта, День рождения — удачные дни. Радуйте себя каждый день, как выходит. Мы тоже не всегда к себе относимся с восхищением и благодарностью, но ждем этого от других», — написала она.
Напомним, что известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик получила в подарок необычное свидание.
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