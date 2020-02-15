24.31 / 24.54 26.34 / 26.73
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Любовь спасет мир: как украинские знаменитости отпраздновали День Валентина (фото)

12:32 15 февраля 2020 30
Сумская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 14 февраля, во многих странах отмечали День святого Валентина или День всех влюбленных. Украинские знаменитости также поздравили своих возлюбленных, а еще — поделились в соцсетях снимками и воспоминаниями. Ну, и советами. Так, Олег Винник заявил, что «любовью нужно заниматься каждый день».

«ФАКТЫ» собрали для вас фото и советы других звезд.

Вот как отметила День влюбленных MamaRika.

MamaRika

А Ирина Федишин все дни проводит рядом с мужем.

Ирина Федишин

«Любовь спасёт мир! Ты мой целый мир!» — признался Дмитрий Монатик жене.

Дмитрий Монатик

Татьяна Литвинова подумала-подумала и решила праздновать в Таиланде со слонами.

Татьяна Литвинова

Юлия Санина порадовала романтикой.

Юлия Санина

Падчерица Потапа Наташа Горовая зажгла пикантным тату.

Наташа Горовая

Потап с Настей Каменских отмечали «на стиле» и «на спорте».

Потап с Настей Каменских

ONUKA — верная жена и любимая женщина.

ONUKA

Как и Ольга Сумская.

Сумская

Юрий Горбунов и Катерина Осадчая — как попугайчики-неразлучники.

Юрий Горбунов и Катерина Осадчая

Alyona Alyona решила и доброе дело сделать, и не праздновать в одиночестве.

Alyona Alyona

А солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая наслаждается Стамбулом, спрятала свою любовь от камер.

Александра Зарицкая

Мария Бурмака решила развеселить одиночек.

Александра Зарицкая

А психолог Наталия Холоденко дала хороший совет. «Девочки, не всегда 14 февраля, 8 Марта, День рождения — удачные дни. Радуйте себя каждый день, как выходит. Мы тоже не всегда к себе относимся с восхищением и благодарностью, но ждем этого от других», — написала она.

Холоденко

Напомним, что известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик получила в подарок необычное свидание.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Светлана Лобода

«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Коронавирус

Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом: впечатляющие фото

Сретение Господне

Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер