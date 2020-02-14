- 14:59 В России похоронили офицера, погибшего в Ливии: что об этом известно
- 14:56 "С тобой хоть в Оман": украинские политики стали героями шуточных валентинок
- 14:42 Ученый рассказал, как глобальное потепление поможет Украине
- 14:34 В День святого Валентина муж Лилии Ребрик устроил ей романтичное свидание в поезде
- 14:32 Свитолина разгромлена на турнире в Таиланде
- 14:23 В Киеве мужчина умер в очереди в больницу: шокирующие подробности
- 14:14 Убийство пластического хирурга в Киеве: задержан подозреваемый
- 14:06 Подавитесь своей минималкой: дончан шокировал официальный размер минимальной зарплаты
- 13:58 Зеленский не внес в декларацию данные о поездке в Оман: начата проверка
- 13:53 Дело Шеремета: суд принял решение по Яне Дугарь
- 13:43 Помешал тренировке: занятия в тренажерном зале в Киеве закончились стрельбой
- 13:34 Курс доллара вырос, а евро — упал: что происходит
В День святого Валентина муж Лилии Ребрик устроил ей романтичное свидание в поезде
Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик День святого Валентина, как и большинство праздников проводит на работе. Поэтому они с мужем, хореографом Андреем Диким устраивают себе романтичные свидания в свободные от работы дни. Впервые после рождения дочек они вдвоем провели выходные в городе любви — Париже. Ведущая канала «Украина» говорит, что в их семье ответственный за романтику — Андрей. Он умеет устраивать незабываемые сюрпризы.
«Однажды в День влюбленных мне нужно было ехать на гастроли. Конечно, грустила, что такой романтический день придется провести без Андрея. Вечером 14 февраля мы играли спектакль в Киеве, а 15 был запланирован еще один в другом городе. Мы с актерами спешили на поезд (впритык приехали на вокзал). Захожу в купе, а там меня ждет мой муж с накрытым столом, цветами и подарком. Было очень приятно и неожиданно. Накануне мы только говорили о том, что никак не получается у нас, чтобы я была свободной в День святого Валентина. А я объясняла, что „праздничные дни, когда нормальные люди отдыхают, для актеров — это рабочие будни, поэтому мы создаем себе праздник в другой день“. А он взял и изменил этот „фэн-шуй“ — создал праздник влюбленных прямо в поезде. Правда, отмечали всем актерским составом. В этом году я так же буду играть спектакль на День влюбленных в Октябрьском дворце „Два анекдота на ужин“. Мужа пригласила», — рассказала ведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик.
Недавно они с мужем впервые устроили себе романтичный отпуск на море без детей — супруги отдыхали на Мальдивах. Лиля буквально засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как День влюбленных отмечает популярный певец Олег Винник и какие подарки он дарит.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!