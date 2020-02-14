В День святого Валентина муж Лилии Ребрик устроил ей романтичное свидание в поезде

Шоу-бизнес

Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик День святого Валентина, как и большинство праздников проводит на работе. Поэтому они с мужем, хореографом Андреем Диким устраивают себе романтичные свидания в свободные от работы дни. Впервые после рождения дочек они вдвоем провели выходные в городе любви — Париже. Ведущая канала «Украина» говорит, что в их семье ответственный за романтику — Андрей. Он умеет устраивать незабываемые сюрпризы.

«Однажды в День влюбленных мне нужно было ехать на гастроли. Конечно, грустила, что такой романтический день придется провести без Андрея. Вечером 14 февраля мы играли спектакль в Киеве, а 15 был запланирован еще один в другом городе. Мы с актерами спешили на поезд (впритык приехали на вокзал). Захожу в купе, а там меня ждет мой муж с накрытым столом, цветами и подарком. Было очень приятно и неожиданно. Накануне мы только говорили о том, что никак не получается у нас, чтобы я была свободной в День святого Валентина. А я объясняла, что „праздничные дни, когда нормальные люди отдыхают, для актеров — это рабочие будни, поэтому мы создаем себе праздник в другой день“. А он взял и изменил этот „фэн-шуй“ — создал праздник влюбленных прямо в поезде. Правда, отмечали всем актерским составом. В этом году я так же буду играть спектакль на День влюбленных в Октябрьском дворце „Два анекдота на ужин“. Мужа пригласила», — рассказала ведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик.

Недавно они с мужем впервые устроили себе романтичный отпуск на море без детей — супруги отдыхали на Мальдивах. Лиля буквально засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как День влюбленных отмечает популярный певец Олег Винник и какие подарки он дарит.

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