Шоу-бизнес

«Любовью нужно заниматься каждый день»: Олег Винник рассказал, как отмечает День святого Валентина

Популярный певец Олег Винник, которого обожают миллионы женских сердец, рассказал, как отмечает День святого Валентина. Артист признался «ФАКТАМ» за кулисами премии «Українська пісня року», что 14 февраля он проведет на работе, на репетиции нового весеннего шоу «Безумная любовь», с которым вскоре отправится в тур.

Кому принадлежит его сердце, Винник не признается и говорит, что настоящая любовь не требует особого повода или даты.

«Праздник для любимых можно устроить в любой день. Не нужно ждать Нового года, Валентина или 8 Марта, чтобы порадовать дорогого человека. Подарки нужно делать каждый день. Я не говорю о дорогих машинах или бриллиантах. Важнее порадовать искренней улыбкой, заботой и любовью. Для этого не нужно ждать праздника. Заниматься любовью нужно каждый день. Если будем делать только на День святого Валентина, то грош нам цена! Любовь — это и есть праздник», — сказал Олег Винник.

Певец считает, что самое главное в отношениях — дарить друг другу эмоции.

«Большего нам и не нужно. Есть вещи, которые значат больше, чем материальные ценности. Эмоции — это то, что остается на всю жизнь. Все мы уйдем из жизни когда-то с тем, с чем пришли», — считает Винник.

Свою даму сердца он тщательно скрывает. Хотя поклонницы уже давно поженили его с очаровательной бэк-вокалисткой Таюне. Ее называют супругой артиста, каждое их совместное фото только укрепляет слухи о тайном браке.

Сам Олег Винник личную жизнь не комментирует. Ранее он немного приоткрыл занавес и признался, как радует любимую.

А Настя Каменских в День святого Валентина подготовила подарок для поклонников — новый горячий клип «Lollipop».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter