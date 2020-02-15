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Зеленский в Мюнхене встретился с Цукербергом и главой МВФ: первые детали и фото
На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Это уже вторые переговоры президента с руководителем МВФ в этом году. Речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.
«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения — дружеские», — подытожил Владимир Зеленский.
Также на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом.
Владимир Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны обеих палат Конгресса США и подчеркнул важное значение военной помощи и помощи в сфере безопасности, которую Украина получает от США, и выразил надежду на увеличение ее объемов и расширение направлений.
«Я чувствую очень положительное отношение Соединенных Штатов Америки к Украине. Для нас очень важна поддержка США», — подчеркнул он.
Зеленский проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию на Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США.
Также в Мюнхене Зеленскому удалось пообщаться с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом. Соответствующее фото президент Украины опубликовал в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года Украина и Международный валютный фонд (МВФ) согласовали новую программу сотрудничества.
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