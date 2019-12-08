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Украина

МВФ выдаст новый крупный кредит Украине: у Зеленского раскрыли детали

9:02 8 декабря 2019 266
МВФ
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне встречи в Париже лидеров стран «нормандской четверки», Украина и Международный валютный фонд (МВФ) согласовали новую программу сотрудничества.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Украинский лидер рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в стране, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом. В МВФ увидели прогресс во внедрении реформ правительством Алексея Гончарука.

По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

«Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ», — подчеркнула Кристалина Георгиева.

«Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому, для ускорения роста экономики, мы совместно с нашими международными партнерами решили продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», — отметил президент.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.

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