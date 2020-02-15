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Происшествия

Оккупанты задержали судно с украинцами в Азовском море: что об этом известно

13:55 15 февраля 2020 32
корабль
Инф. «ФАКТОВ»

В западной части Азовского моря сотрудники ФСБ России задержали очередной украинский рыболовецкий катер. Об этом сообщили росСМИ.

По информации российских пограничников, капитан судна якобы не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

В ходе осмотра корабля россияне обнаружили более 290 штук камбалы-калкан и рыболовецкую ставную сеть.

Сообщается, что у украинских моряков с собой якобы не было регистрационных документов, в том числе на право вылова рыбы.

Судно и рыбаков доставили в порт оккупированной Керчи для разбирательства.

Российский «Интерфакс» сообщил, что команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств.

Напомним, в 2003 году Украина подписала соглашение с Россией согласно которому Азовское море является внутренним морем двух стран. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что это поспособствовало захвату Крыма, ведь россияне начали наращивать свою группировку войск именно на Азове. По его мнению, совместное с россиянами рыболовство в Азовском море также представляет опасность для Украины.

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