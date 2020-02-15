Политика

«Слуги народа» утвердили состав высшего совета партии: кто в него вошел (видео)

На съезде политической партии «Слуга народа» 15 февраля участники утвердили состав Высшего совета партии — в него вошли 8 человек. Высший совет — это руководящий орган партии.

В новый состав Высшего совета партии «Слуга народа» вошли: Вадим Галайчук, Ольга Коваль, Сергей Кострийчук, Анатолий Остапенко, Евгения Кравчук, Александр Качура, Роман Грищук и Артем Культенко, сообщает Канал 24.

«Поздравляем новых членов Высшего совета. У вас в руках теперь целая партия. Не только у меня, слава Богу. Будем работать», — сказал на съезде глава партии Александр Корниенко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее участники съезда попали в скандал, припарковав свои автомобили с нарушением правил. Фото «героев-парковщиков» от «слуг народа» опубликовал народный депутат Роман Грищук. Он же сообщил, что вызвал полицию.

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