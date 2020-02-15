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Украина

Нужны эвакуаторы: нардеп показал "героев парковки" возле места, где проходит съезд "Слуги народа"

11:11 15 февраля 2020 112
машины на тротуаре
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу 15 февраля, в праздник Сретение, в конгрессно-выставочном центре «Парковый» пройдет очередной съезд партии «Слуга народа», на котором будет избран высший совет политсилы.

До начала мероприятия еще много времени, а машин возле офиса уже много и припаркованы они так, что полностью перекрыли тротуары.

Фото «героев-парковщиков» от «слуг народа» опубликовал народный депутат Роман Грищук. Он же сообщил, что вызвал полицию.

На пост Грищука живо откликнулись в сети, отметив, что такая ситуация и возле Верховной Рады, и в других местах в центре столицы. Один из пользователей привел пример, как за неправильную парковку наказывают на Западе.


Напомним, президентская партия выбрала «Парковый» своим офисом, где также проходил новогодний корпоратив «слуг».

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