Нужны эвакуаторы: нардеп показал "героев парковки" возле места, где проходит съезд "Слуги народа"

Украина

В субботу 15 февраля, в праздник Сретение, в конгрессно-выставочном центре «Парковый» пройдет очередной съезд партии «Слуга народа», на котором будет избран высший совет политсилы.

До начала мероприятия еще много времени, а машин возле офиса уже много и припаркованы они так, что полностью перекрыли тротуары.

Фото «героев-парковщиков» от «слуг народа» опубликовал народный депутат Роман Грищук. Он же сообщил, что вызвал полицию.

На пост Грищука живо откликнулись в сети, отметив, что такая ситуация и возле Верховной Рады, и в других местах в центре столицы. Один из пользователей привел пример, как за неправильную парковку наказывают на Западе.



Напомним, президентская партия выбрала «Парковый» своим офисом, где также проходил новогодний корпоратив «слуг».

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