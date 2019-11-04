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Зеленский собирает съезд "Слуги народа": названы дата и место
Съезд партии «Слуга народа», который ранее собирались провести в конце октября 2019 года и на котором планировали рассмотреть вопрос об избрании нового руководителя политсилы, состоится в воскресенье, 10 ноября.
Об этом изданию «LB» сообщил источник в партии. Съезд соберут в конгрессно-выставочном центре «Парковый».
Источник также сообщил, что в повестку дня съезда включен отчет за год работы, кадровые вопросы, создание рабочей группы по внесению изменений в статут партии, а также вопрос о выборах в объединенных территориальных громадах 22 и 29 декабря. На съезде ожидается выступления «руководства страны и Верховной Рады».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский и руководство партии пригрозили нардепам от «Слуги народа» роспуском парламента. Руководство недовольно, что некоторые нардепы не голосуют «как нужно».
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