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Фигуристая Регина Тодоренко задрала ноги на пляже (фото)
Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая отдыхает с родными на Мальдивах, показала, как стоит вверх ногами на пляже.
«В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям!» — отметила она.
Что именно делает телеведущая, задрав ноги в пикантном костюме, — медитирует или занимается духовными практиками, — она не уточнила, зато отметила, что «когда вырастет», купит дом в таком райском местечке, «чтоб каждое утро вдыхать сладко-соленый запах специй и океана! А потом серфить и сноркоить среди рыб и рифовых акул».
Кстати, если верить росСМИ, Тодоренко зарабатывает на рекламе в сети почти миллион долларов в год. А еще же есть шоу и другие занятия. Возможно, мечта Регины скоро осуществится.
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