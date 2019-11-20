24.10 / 24.33 26.57 / 26.95
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В России посчитали, сколько звезды зарабатывают в Instagram

11:37 20 ноября 2019 123
Ксения Собчак
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

В России посчитали, сколько звезды — известные телеведущие и представители шоу-бизнеса зарабатывают на рекламе в Instagram. Журнал Forbes впервые составил рейтинг блогеров, которые преуспели в российском сегменте Instagram. Не удивительно, что топ-15 с большим отрывом возглавила Ксения Собчак, которая заработала даже на собственной свадьбе. Ее провокационные интервью со знаменитостями возглавляют топы запросов и бьют рекорды просмотров.

На Instagram Собчак подписаны 6,8 млн человек. Ксения изредка делится в сети личным, размещает рекламные посты. Она рекламирует люксовые бренды одежды, украшения, еду. В целом, предприимчивой Собчак удалось заработать за год около 1,6 миллиона долларов.

На втором месте оказалась молодая мамочка Регина Тодоренко. Телеведущая не только рассказывает подписчикам, как привести себя в форму после родов, делится секретами крепких семейных отношений и воспитании сына, но и рекламирует бренды одежды, косметику и товары для детей. Регина пока получает гораздо меньше Собчак — примерно 0,86 млн долларов.

Неплохо зарабатывает и эпатажная певица Ольга Бузова, мечтающая поехать на «Евровидение». Она замыкает тройку лидеров. Ее доход чуть меньше Тодоренко.

Также в рейтинг вошли Полина Гагарина, Елена Темникова, Анна Хилькевич, Яна Рудковская, Ида Галич, Дарья Клокина, Вера Брежнева, Ирена Понарошку, Виктория Боня и Наталья Рудова. В основном теле-радиоведущие и звезды шоу-бизнеса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Ксения Собчак с бывшим мужем Максимом Виторганом вместе отпраздновали третий день рождения их сына Платона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер