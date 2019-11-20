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- 11:37 В России посчитали, сколько звезды зарабатывают в Instagram
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В России посчитали, сколько звезды зарабатывают в Instagram
В России посчитали, сколько звезды — известные телеведущие и представители шоу-бизнеса зарабатывают на рекламе в Instagram. Журнал Forbes впервые составил рейтинг блогеров, которые преуспели в российском сегменте Instagram. Не удивительно, что топ-15 с большим отрывом возглавила Ксения Собчак, которая заработала даже на собственной свадьбе. Ее провокационные интервью со знаменитостями возглавляют топы запросов и бьют рекорды просмотров.
На Instagram Собчак подписаны 6,8 млн человек. Ксения изредка делится в сети личным, размещает рекламные посты. Она рекламирует люксовые бренды одежды, украшения, еду. В целом, предприимчивой Собчак удалось заработать за год около 1,6 миллиона долларов.
На втором месте оказалась молодая мамочка Регина Тодоренко. Телеведущая не только рассказывает подписчикам, как привести себя в форму после родов, делится секретами крепких семейных отношений и воспитании сына, но и рекламирует бренды одежды, косметику и товары для детей. Регина пока получает гораздо меньше Собчак — примерно 0,86 млн долларов.
Неплохо зарабатывает и эпатажная певица Ольга Бузова, мечтающая поехать на «Евровидение». Она замыкает тройку лидеров. Ее доход чуть меньше Тодоренко.
Также в рейтинг вошли Полина Гагарина, Елена Темникова, Анна Хилькевич, Яна Рудковская, Ида Галич, Дарья Клокина, Вера Брежнева, Ирена Понарошку, Виктория Боня и Наталья Рудова. В основном теле-радиоведущие и звезды шоу-бизнеса.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Ксения Собчак с бывшим мужем Максимом Виторганом вместе отпраздновали третий день рождения их сына Платона.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..