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«Нельзя постоянно блокировать и игнорировать»: Макрон сделал громкое заявление о России
Необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией и установить стратегический диалог. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.
«Санкции не принесли ничего положительного. И конечно, многое изменится. Мы не будем ждать, когда Россия обратится к нам. Я просто хотел сказать, что нам необходимо разработать новую стратегию и быть более решительными, более напористыми… Мы не должны отходить от своих позиций, но при этом необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая существует сегодня — это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, конфликты повсеместно возникают», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Макрон отметил, что на протяжении нескольких лет встречи в нормандском формате не проходили, а теперь лидеры готовы проводить встречи снова, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Более трех лет не было встреч в нормандском формате. Мы хотим снова начать встречаться», — добавил президент Франции.
При этом Макрон заявил, что Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому Россию нельзя «постоянно блокировать и игнорировать». Также он не думает, что Россия «будет использовать в своих целях противоречия, которые существуют между нами».
«Я сказал, что я не против России и не за Россию. Я за Европу. Если мы посмотрим на географическую карту мы увидим, что мы очень близки друг к другу, и нам необходимо выстроить отношения, основанные на доверии, предложить стратегические опции», — уверен французский президент.
Как писали «ФАКТЫ», ранее российский политолог Валерий Соловей заявил, что сейчас политическая ситуация в мире благоприятствует тому, чтобы Кремль реализовал свой давний план и втянул Украину в новое союзное государство. По его мнению, лидеры Франции и Германии «находятся на стороне России», поэтому в Кремле могут решиться воплотить в жизнь дерзкую идею.
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