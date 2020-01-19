В "украинском вопросе" Меркель вслед за Макроном перешла на сторону Путина, — Пионтковский

Политика

Украина стала на путь капитуляции, начало которой положено на «нормандской встрече» в Париже, где президент Зеленским подписал документ, предусматривающей движение Украины в сторону присоединения к ней оккупированного Донбасса на условиях России. И если раньше в нормандской группе против президента РФ Путина «играло трое, а сейчас они уже играют против Зеленского».

Об этом на «Обозревателе» пишет известный российский политолог Андрей Пионтковский.

Политолог напоминает, позицию президента Макрона, который явно поддерживал Путина и в последнее время старается наладить отношения с РФ. В Париже канцлер Германии Ангела Меркель пыталась сохранить баланс.

При этом Пионтковский считает более показательной январскую встречу в Москве Ангелы Меркель и Владимира Путина. На их совместной пресс-конференции Меркель кивала Путину не только относительно его лжи по Ливии (там нет российских военнослужащих), она также утвердительно кивала и по всем вопросам, касающимся Украины.

«Это значит, что Меркель окончательно перешла на сторону, на которой находится Макрон. На той стрелке, которую назначили Зеленскому на апрель, против него одного будет трое людей с единой позицией», — пишет Пионтковский.

Он в очередной раз напомнил свое утверждение о том, что «Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское государство». Сегодняшнее положение Украины в «нормандской четверке» политолог считает «логичным и закономерным итогом действий новой власти».

Как сообщали «ФАКТЫ», известный исследователь путинизма Игорь Эйдман считает, что после смерти Путина в России наступит смута, какая бывает после мощного самодержавного правления.

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