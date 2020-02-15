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Шоу-бизнес

Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле

15:55 15 февраля 2020 1107
Лолита Милявская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая ранее заговорила о шестом муже, во время концерта МУЗ-ТВ в Кремле, посвященного Дню влюбленных, похвасталась новым колечком. Но хвастовство и общение с журналистами закончилось жутким приступом. Певица начала кашлять.

«Воды, дайте воды, у меня аллергия на химический дым на сцене», — попросила Милявская. Но, как отмечает кп.ру, вода не помогла. Певица старалась справиться с кашлем, но тщетно.

«Лолиту сотрясал настолько сильный кашель, что она даже не смогла дойти до гримерки и встала у лестницы артистического фойе. Артистка не упала лишь благодаря поддержке помощников, но была вынуждена сесть прямо на ступеньках. Несколько минут Лолита провела так, тщательно охраняемая помощниками от глаз прессы — ее обмахивали, отпаивали, и в итоге звезда на своих ногах все-таки смогла дойти в гримерку», — пишет издание.

Милявская

Милявская

Милявская

Напомним, что ранее адвокат Лолиты рассказал, как пятый муж певицы пичкал ее опасными пилюлями.

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