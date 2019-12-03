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Полуголая Лолита Милявская внезапно заявила о шестом муже (фото)
Известная певица Лолита Милявская, которая со скандалами разводится с пятым мужем Дмитрием Ивановым, перестала унывать и заговорила о шестом браке. 56-летняя звезда появилась на музыкальной премии в России в очень смелом прозрачном наряде. Постройневшая Лолита щеголяла в новом черном шифоновом комбинезоне поверх кружевного белья.
На сцене Милявская, кроме официальной награды, получила в подарок роскошную шубу. Певица примерила меховую обновку, которая идеально подошла по размеру.
«Пусть мужчина наденет ее на меня — это будет к шестому мужу! Ну, а где же ваши аплодисменты? Давайте-давайте, чтобы видно было, что никто не завидует!», — шутила певица.
Фото в новом наряде Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики засыпали звезду комплиментами, среди них и Игорь Крутой, Ольга Сумская, Алсу и другие.
Напомним, Лолита Милявская разводится с Дмитрием Ивановым после девяти лет брака. Певица уличила мужа в неверности, прочитав его переписку с любовницей. С новой избранницей он живет в съемных апартаментах.
Дмитрий оправдывается в интервью и называет свои причины развода.
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