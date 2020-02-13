Пятый муж Лолиты Милявской кормил ее опасными таблетками

Шоу-бизнес

Пятый муж запрещенной в Украине певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, с которым она разводится, кормил ее опасными препаратами.

Об этом рассказал адвокат певицы Сергей Жорин.

«Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму. С этим мы тоже будем разбираться», — пообещал он.

Кроме того, Иванов намекнул, что до Лолиты у него была не одна жена. «Когда мы попросили у суда направить запрос в ЗАГС, чтобы выяснить информацию о браке с москвичкой на 20 лет старше, судья уточнил у Иванова, в каком ЗАГСе он заключал брак. И он ответил: „А какой именно брак?“, тем самым заставив нас предположить, что в Москве он женился неоднократно и сам уже запутался в своих браках», — цитирует Жорина кп.ру.

Напомним, что информация о браке с москвичкой всплыла случайно во время бракоразводного процесса, Милявская о бывшей жене мужа ничего не знала.

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