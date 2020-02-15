Зеленский поддержал совместное патрулирование границы Украиной, представителями ОРДО и ОБСЕ

Украина

Президент Владимир Зеленский предлагает, чтобы безопасность на границе обеспечивала трехсторонняя патрульная миссия. Как считает украинский президент, патрулированием должны заниматься совместно представители Украины, оккупированных территорий и ОБСЕ. Такое заявление было сделано Зеленским в Мюнхене в рамках Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности (на видео с 48.00).

«Такие патрули будут включать представителей украинской стороны, оккупированных территорий и ОБСЕ. Без ОБСЕ цели не достигнуть», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее на Мюнхенской конференции Зеленский предложил новое видение разведения сил на Донбассе. По этому новому принципу отводить войска предлагается секторально, последовательно. Процедура включает помощь миссии ОБСЕ, она должна зафиксировать, что в секторе не присутствуют войска и военная техника.

Фото Офис президента Украины

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