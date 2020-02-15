Задержание украинских рыбаков в Азовском море: появилось видео допроса

Происшествия

Захваченное 15 февраля в Азовском море украинское рыболовецкое судно было отконвоировано в порт оккупированной Керчи. Российская ФСБ допросила капитана судна и обвиняет его в браконьерстве: якобы рыбаки занимались ловлей камбалы не получив специального разрешения от российских органов.

Тем временем в Украине было начато расследование по поводу незаконного захвата судна лицами, назвавшимися сотрудниками пограничного управления ФСБ России. Учитывая, что на судне была еще и команда рыбаков, то к статье о захвате водного транспортного средства (ст. 278 УК Украины), добавился еще и пункт о похищении людей (ст. 146 УК Украины).

Напомним, маломерное судно с четырьмя рыбаками было захвачено в западной части Азовского моря. На судне ФСБ нашла камбалу и рыболовецкие ставные сети.

Россия уже не первый раз устраивает провокации в Азовском море. В 2019 году была развернута масштабная кампания, чтобы усложнить перемещение судов, следующих в украинские порты «Бердянск» и «Мариуполь».

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