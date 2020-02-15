«Все не так плохо, чтобы уезжать»: украинка рассказала о реалиях коронавируса в Китае

Общество и люди

Больше месяца внимание всего мира приковано к сообщениям о распространении нового коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого уже стали 1527 человек. Кременчужанка, которая находится на заработках в Китае, считает, что информация о ситуации с коронавирусом несколько преувеличена.

-Не знаю, что показывают по украинскому телевидению о ситуации в Китае, но то, что мне рассказывают родственники, несколько преувеличено,— заявила изданию «Кременчугский телеграфЪ» жительница Полтавщины Юлия, работающая под Пекином, на северо-востоке страны, что далеко от эпицентра эпидемии коронавируса. — Вроде здесь жуткая паника и умирают пачками. Город, где я нахожусь, считается маленьким по китайским меркам — немногим более миллиона человек. И в нем на данный момент вообще нет заболевших. Среди наших нет панических настроений. Больше паникуют китайцы, которые помнят о вирусе 2002−2003 годов (тогда здесь произошла вспышка атипичной пневмонии, что привела к смерти около 650 человек — Авт.). Надевают по 2−3 маски, вообще из дому не выходят, по максимуму ограничивают общение между собой. А нам просто скучно, потому что нет развлечений.Все закрыто: ночные клубы, крупные рестораны, много супермаркетов, молы. Сидишь безработный сутками дома и плюешь в потолок. Никто не оплачивает простой. Живем за счет заработанных денег, ждем, когда все разрешится. Все отложено, скорее всего, до марта, но официально это не подтверждают. Из-за этого стресс.

Женщина говорит, что в стране правительство ввело жесткие меры, направленные на нераспространение вируса. Например, в ее микрорайоне с закрытым циклом домов оставили открытым только один из четырех выходов — с целью контроля посещаемости. Посторонних сюда не пускают. А у каждого жильца микрорайона при каждом входе измеряют температуру специальным прибором. Если у человека обычная простуда, его просят оставаться дома. Если же обнаруживают первые симптомы вирусного заболевания, его отправляют в госпиталь, делают анализы на наличие коронавируса. При малейших подозрениях пациента на две недели направляют в один их двух специальных госпиталь для зараженных, которые здесь построили за десять дней (это легкие и недолговечные конструкции, которые быстро будут уничтожены).

На входе в работающие супермаркеты тоже проверяют температуру. Без масок покупателей в магазины не пускают. Дефицита продуктов не ощущается.

Каждый день жители Китая получают смс-сообщения с просьбой не выходить из дома лишний раз и мыть руки с мылом.

А вот общественный транспорт остановился, уменьшилось количество такси. Раньше, рассказывает Юлия, такси приезжало в течение минуты, а теперь полчаса приходится ждать заказ. Да и обычные водители, которые ранее с удовольствием подбирали попутчиков, боятся подсаживать людей в машины. Многие пересели на велосипеды.

В принципе, все не настолько плохо, говорит Юлия, чтобы уезжать. Да и дорого сейчас вырываться в дорогу. Стоимость авиабилетов значительно возросла. В ноябре я летала в Украину за 5000 юаней (около 17 тыс. грн) в оба конца, а сейчас за такие деньги можно добраться только в одну сторону. Некоторые рейсы остались, но их число ограничено.

Официально в Китае находится около 10 тысяч украинцев. Опасный вирус заставил многих спешно уехать. Так что у наших заробитчан, которым в последнее время отказывали в визе, появится шанс трудоустроиться в Поднебесной, как только эпидемия утихнет.

Ранее студентка Уханьского университета технологий из Мелитополя Ирина Чуйко рассказала о ситуации в закрытом из-за эпидемии коронавируса Ухане.

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