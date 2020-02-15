Шоу-бизнес

"Это было трудно": кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2020

На телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. За возможность пройти в финал боролась вторая восьмерка конкурсантов: MOONZOO feat F.M.F Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Ведущий прямых эфиров — Сергей Притула. За столом жюри — Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Судьи были щедры на положительные комментарии, восхищаясь вокалом конкурсантов и дав советы Элине Иващенко и KHAYAT изменить свои номера.

Перед оглашением решения жюри на сцене нацотбора выступила группа THE HARDKISS, которая четыре года назад участвовала в этом конкурсе, заняв второе место. Свой талант показала и 14-летняя представительница Украины на детском Евровидении-2019 София Иванько.

- Это было трудно, — сказал Виталий Дроздов, комментируя оценки конкурсантам. - Почти все были достойны первого места.

- Прошлый финал был лучше по выступлениям, этот — сильнее вокально, — призналась Тина.

— Мне первый раз было сложно выбрать, — поделился своими чувствами Андрей Данилко. — Все было достойно.

Оценки жюри распределились так:

1 — GARNA

2 — Александр Порядинский

3 — FO SHO

4 — Элина Иващенко

5 — MOONZOO feat F.M.F Sure

6 — David Axelrod

7 — KHAYAT

8 — TVORCHI

Перед оглашением зрительского голосования на сцене национального отбора выступил представитель Чехии на Евровидении-2020 Бенни Кристо.

Оценки зрителей распределились так:

1 — GARNA

2 — MOONZOO feat F.M.F Sure

3 — FO SHO

4 — Элина Иващенко

5 — David Axelrod

6 — Александр Порядинский

7 — KHAYAT

8 — TVORCHI

В финал прошли TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

- Я буду думать по поводу изменения номера, — признался «ФАКТАМ» Андрей. — Для меня было счастьем вернуться на сцену национального отбора. Знаю, что меня в прошлом году люди полюбили за то, что я был простым мальчиком. Я таким и остался, просто набрался опыта и готов представлять нашу страну на «Евровидении».



Напомним, первой тройкой финалистов стали: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A.

Жеребьевка определила порядковые номера выступлений конкурсантов: KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.

— Это будет самое нежное начало финала, — сказал Притула, обращаясь к победительнице первого полуфинала бандуристке Марине Круть.

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