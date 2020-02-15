Новый обмен пленными уже скоро: Пристайко назвал сроки

Украина

Новый большой обмен удерживаемыми лицами с Россией планируется провести до очередной встречи нормандской четверки, то есть до апреля 2020 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД подтвердил, что Украине предстоит договориться о возвращении около двухсот человек. «Это очень много. Фактически почти «всех на всех», — приводит слова Пристайко Интерфакс-Украина.

Данные, озвученные министром, отличаются от тех, что огласил президент. Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене, упоминал о приблизительно трехстах украинцах в неволе. Около 200 человек до сих пор удерживаются на оккупированной части Донбасса. Еще около сотни украинцев и крымских татар находятся в застенках в аннексированном Крыму, а также в российских тюрьмах.

Напомним, последний большой обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года. Обменять «всех на всех» не получилось. Один из освобожденных узников Станислав Асеев составил для президента список украинцев, которые все еще остаются в неволе.

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