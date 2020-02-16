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Коронавирус пошел на спад: число жертв и заболевших снижается

8:15 16 февраля 2020 1717
коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

Данные о темпах распространения китайского коронавируса COVID-19 позволили ученым сделать осторожный прогноз, что вспышка, возможно, идет на спад. За последние сутки зафиксировано 142 летальных случая среди заболевших (столько же как и сутками ранее, но меньше, чем на пике 12 февраля). Одновременно сократилось число новых случаев заражения.

смерти

По последним статистическим данным, коронавирус COVID-19 выявлен в 29 странах и регионах. За последние сутки новые заразившиеся обнаружены в трех странах: в Китае (более двух тысяч), Японии (70 человек на лайнере Diamond Princess, вернувшемся после круиза по китайским портовым городам) и Южной Корее (один заболевший).

Общее число заразившихся, посуточно

смерти

С начала вспышки китайского коронавируса заболели 69 270 человек. Подтверждены 9658 случаев полного выздоровления и 1669 летальных исходов.

Напомним, китайские медики заявили, что нашли эффективное средство для лечения коронавируса. Метод заключается в переливании зараженным плазмы уже переболевших пациентов.

Фото Lee Hsien Loong/Facebook

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