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Коронавирус пошел на спад: число жертв и заболевших снижается
Данные о темпах распространения китайского коронавируса COVID-19 позволили ученым сделать осторожный прогноз, что вспышка, возможно, идет на спад. За последние сутки зафиксировано 142 летальных случая среди заболевших (столько же как и сутками ранее, но меньше, чем на пике 12 февраля). Одновременно сократилось число новых случаев заражения.
По последним статистическим данным, коронавирус COVID-19 выявлен в 29 странах и регионах. За последние сутки новые заразившиеся обнаружены в трех странах: в Китае (более двух тысяч), Японии (70 человек на лайнере Diamond Princess, вернувшемся после круиза по китайским портовым городам) и Южной Корее (один заболевший).
Общее число заразившихся, посуточно
С начала вспышки китайского коронавируса заболели 69 270 человек. Подтверждены 9658 случаев полного выздоровления и 1669 летальных исходов.
Напомним, китайские медики заявили, что нашли эффективное средство для лечения коронавируса. Метод заключается в переливании зараженным плазмы уже переболевших пациентов.
Фото Lee Hsien Loong/Facebook
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