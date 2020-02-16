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Кейт Миддлтон показала новое фото своей дочери принцессы Шарлотты

8:50 16 февраля 2020 2942
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж и принцесса Шарлотта
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram герцогиня Кембриджская опубликовала новое фото своей четырехлетней дочери принцессы Шарлотты. Кейт Миддлтон сама сделала этот снимок в саду норфолкского имения Кембриджей Анмер-холл в мае прошлого года. Мама запечатлела дочку в момент, когда та нюхает колокольчик.

Кейт, которая всерьез увлекается фотографией, призналась, что что ее любимый портрет Шарлотты. По мнению жены принца Уильяма, эта фотография демонстрирует каким «физическим и душевным благополучием» наслаждается ребенок, когда он погружается в естественное окружение. «Такие моменты очень много для меня значат, как для матери», — рассказала Кейт в интервью журналистке Джованне Флетчер, в котором она упомянула об этом снимке.

Кейт Миддлтон сейчас продвигает свой новый проект — опрос, посвященный воспитанию и раннему развитию детей. С этой целью герцогиня уже посетила ряд мероприятий — в том числе, как писали «ФАКТЫ», посетила ферму в Северной Ирландии, где пообщалась с детьми и животными.

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