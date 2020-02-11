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Кейт Миддлтон в синем, Камилла – в зеленом: две королевские пары вышли в свет вместе (фото, видео)

После отъезда в Канаду принца Гарри и его жены Меган Маркл члены британской королевской семьи усиленно взялись за работу, стремясь возместить отсутствие «дезертировавших» герцога и герцогини Сассекских. 11 февраля Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили редкий совместный выход вместе с принцем Уэльским Чарльзом и его женой Камиллой. Две королевские пары посетили военно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд-Холл в городе Лафборо. Они пообщались с персоналом и пациентами больницы. В том числе посетили местный тренажерный зал. Уильям попробовал сыграть в баскетбол, сидя в инвалидной коляске. А Чарльз помог ему сделать бросок, подкатив сына поближе к корзине.

Герцог Кембриджский, принц Уильям официально открыл этот центр в июне 2018 года и является патроном благотворительной организации, которая собирает для этого учреждения деньги.

38-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла на мероприятие в элегантном темно-синем жакете в стиле милитари и длинной юбке своего любимого бренда Alexander McQueen.

Как сообщает Daily Mail, 72-летняя герцогиня Корунольская Камилла явилась в темно-зеленом шерстяном пальто от Mr Roy.

Камилла была в шляпе (в которой она вышла из машины, но позже сняла в помещении). Кейт — с непокрытой головой, несмотря на то, что шел дождь с градом. Обе были в сапогах — по погоде. Кейт — на высоких каблуках, Камилла выбрала более устойчивую обувь.

The Prince of Wales, Duchess of Cornwall and the Duke and Duchess of Cambridge arrive for a rare joint engagement @dms_dmrc — the four senior royals will be touring the amazing facilities available to injured service personnel here in Nottinghamshire pic.twitter.com/COQQbQaqLS — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 11, 2020 Lovely scenes here today between father and son — Charles and William on the basketball court… with an affectionate shoulder squeeze from Pops! @dms_dmrc pic.twitter.com/QPBySrbT5G — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 11, 2020

Отмечается, что в предыдущий раз Уильям и его отец с супругами выходили в свет вчетвером в 2011 году. Пользователи соцсетей уже назвали принца Уильяма, его жену, отца и мачеху новой «великолепной четверкой». После свадьбы принца Гарри фанаты королевской надеялись, что «великолепной четверкой» станут Кембриджи и Сассексы. Однако Гарри и Меган Маркл, напротив, отделились от Уильяма и Кейт, выехав из Кенсингтонского дворца основав собственный офис, занявшись собственными проектами. А затем и вовсе отказались выполнять свои королевские обязанности и переехали в Канаду.

Выход в свет Кейт, Камиллы, принцев Уильяма и Чарльза произошел на фоне сенсационной новости о разводе старшего внука королевы Елизаветы — Питера Филлипса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Гарри и Меган Маркл вскоре вернутся в Британию по просьбе королевы Елизаветы.

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