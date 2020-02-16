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Меган Маркл и принца Гарри впервые сфотографировали вместе после переезда в Канаду (фото)

9:24 16 февраля 2020 1442
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Принца Гарри и Меган Маркл впервые сфотографировали вместе после объявления о том, что они слагают с себя королевские полномочия, и их переезда на постоянное место жительства в Канаду. Супруги предприняли короткое путешествие в США, где посетили Стэнфордский университет в Калифорнии, встретившись с его профессорами и обсудив с ними перспективы своего нового благотворительного фонда.

Папарацци подстерегли герцога и герцогиню Сассекскую, когда они вернулись в Канаду и выходили из самолета в аэропорту Виктории. Как сообщает Daily Mail, Гарри и Меган, которых ранее критиковали за перелеты на частных самолетах, на этот раз воспользовались коммерческими авиарейсами в обе стороны. Своего девятимесячного сына Арчи они оставили дома с няней.

Внук королевы Елизаветы и его жена, которых сопровождали охранники, выглядели расслабленными и счастливыми. Как сообщается, снимки были сделаны 14 февраля — в День Святого Валентина.

Меган была в черных джинсах, черном кардигане и полосатой рубашке дизайна своей близкой подруги-модельера Миши Нону. На ногах у нее были черные «экологические туфли» без каблуков за 125 долларов от американской фирмы Rothy’s, которая делает обувь из использованных пластиковых бутылок. В руках бывшая актриса с видом заправской бизнес-леди держала дорожную сумку от Prada за 1790 долларов (которая также сделана из отходов, загрязняющих окружающую среду) и ноутбук в черном кожаном чехле. Гарри выглядел повседневно в джинсах, сером свитере, кроссовках и кепке.

Ранее Гарри и Меган, как писали «ФАКТЫ», выступали на саммите в Майами, организованном крупнейшим американским банком JPMorgan.

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