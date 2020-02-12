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Кейт Миддлтон посетила ферму, покормила ягненка из бутылочки и взяла в руки змею (фото)

Герцогиня Кембриджская, продолжая продвигать свой новый проект — опрос, посвященный воспитанию и раннему развитию детей, неожиданно прибыла в Северную Ирландию. Ее поездку не анонсировал Кенсингтонский дворец. Кейт Миддлтон посетила ферму The Ark Open Farm близ Белфаста. На эту ферму допускаются посетители. Регулярно здесь устраивают различные развлекательно-познавательные мероприятия для малышей.

Кейт пообщалась с детьми и их родителями, а также с животными. Жена принца Уильяма погладила альпаку, покормила из бутылочки ягненка, познакомилась с ежиком, черепашкой, морской свинкой и даже подержала в руках змею.

Как сообщает издание Daily Mail, 38-летняя Кейт была в своих любимых коричневых сапогах Penelope Chivers, куртке цвета хаки от Barbour jacket и черных облегающих джинсах.

Днем ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Чарльз, а также герцогиня Камилла вместе посетили военно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд-Холл в городе Лафборо.

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