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В Броварах спасли кошку, 10 дней просидевшую в вентиляционной шахте: видео уникальной операции
В Броварах Киевской области в вентиляционной системе 10 дней просидела кошка, которая зашла на чердак и упала внутрь открытого канала. Об этом говорится в сообщении сообщества «Kyiv Animal Rescue Group» в Facebook.
«Она пролетела 5 этажей и приземлилась на площадку, откуда мяукала и звала на помощь. Никто не слышал ее, пока не вернулся из командировки житель квартиры, в которой из-за стены можно было услышать кошку. Совместно с управдомом они вызвали спасателей, нашли план вентиляционной системы и обеспечили доступ для проведения работ», — говорится в сообщении.
Далее при помощи камеры спасатели определили глубину залегания кошки и ее координаты относительно стены в подъезде. Также было замечено, что на стене шахты- брызги крови, значит кошка не только истощена, но и ранена. При помощи перфоратора был проведен демонтаж стены и кошка сама вышла из проделанного отверстия.
«Сразу же было обнаружено, что у нее не только истощение, но и кровотечение. Кошка была немедленно госпитализирована, ей сделана операция. При падении она получила травму матки, начался перитонит. К этому можно добавить кровопотерю и сильное истощение от длительного пребывания в шахте без еды и воды», — говорится в сообщении сообщества.
Как писали «ФАКТЫ», похожий случай произошел недавно в поросшем лесом урочище Бабий Яр, в районе улицы Елены Телиги. Там волонтеры общественной организации «Команда спасения животных в Киеве» пришли на выручку собаке породы такса, застрявшей в трубе под одной из лестниц лесопарка.
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