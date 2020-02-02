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Люди и звери

Подвел охотничий инстинкт: в Киеве волонтеры спасли таксу, застрявшую в трубе

11:51 2 февраля 2020 188
такса
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В поросшем лесом урочище Бабий Яр (в районе улицы Елены Телиги) волонтеры общественной организации «Команда спасения животных в Киеве» пришли на выручку собаке породы такса, застрявшей в… трубе. Дежурный этой круглосуточно работающей волонтерской структуры принял звонок от человека, сообщившего, что собака с разбегу влетела в узкую трубу под одной из лестниц лесопарка, и застряла там.

Как рассказали «ФАКТАМ» в «Команде спасения животных в Киеве», прибывшая на место происшествия дежурная группа выяснила, что труба, в которой застряла четвероногая охотница, с противоположной стороны сужается и забита землей. Так что протиснуться вперед бедолаге было никак невозможно. Волонтерам пришлось порядкам потрудиться, чтобы вызволить пленницу: они частично раскопали и раскололи трубу. Такса отделалась испугом.

Заметим, «Команда спасения животных в Киеве» получает обычно более 100 вызовов в неделю. Чаще всего приходится выручать из беды кошек, которые забрались на деревья и боятся оттуда слезть. Но бывают просто удивительные происшествия. Так, на нынешней неделе пришлось спасать ворону, которая запуталась в… флаге, развивающемся на одном из высотных домов на улице Героев Сталинграда на Оболони. Опять на нынешней неделе женщина-дворник одной из многоэтажек на улице Богатырской позвонила волонтерам с сообщением о том, что в ее дворницкой поселилась… змея. Женщина заявила, что, скорее всего, это удав. Свое присутствие проявляет тем, что по ночам ворует кошачий корм. А бывало, что кусала кота за хвост. Женщина настояла на том, чтобы спасатели сняли гипсокартонную стену в дворницкой. Однако пресмыкающееся не нашли.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как под Киевом спасали оленя, который попал в ледяную ловушку.

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