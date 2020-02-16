"Пушечное мясо подрастает": в сети высмеяли "милитаризацию" Россией детей в Крыму

Украина

В аннексированном Крыму Россия продолжает завлекать детей в парамилитарные организации. Но если раньше в военную форму одевали подростков, то на последних фото из Евпатории в строю стоят уже и совсем юные школьники — судя по виду, ученики первых-вторых классов.

Опубликовавший фотографии офицер ВСУ Анатолий Штефан обращает внимание на удивительную «слепоту» международных организаций, не замечающих вовлечения детей в игрища российских военных.

Мероприятие в Евпатории было посвящено 30-й годовщине вывода войск СССР из Афганистана. Даже такие даты Россия активно пытается использовать для пропаганды военщины и будущих боевых действий.

«Никак не могут вылезти из окопов, все воюют, все повторяют», — констатируют комментаторы в соцсетях. «Пушечное мясо подрастает», «Готовят дурачков для Сирии», — соглашаются участники дискуссии.

Напомним, ранее в Крыму было объявлено, что привлекать подрастающее поколение в военизированные структуры начнут с детсадовского возраста. На полуострове Россия развернула активную деятельность детской милитаристской организации «Юнармия».

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