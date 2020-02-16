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Как две капли воды: Маша Ефросинина трогательно поздравила дочь с 16-летием
Известная телеведущая Маша Ефросинина поздравила свою дочь с 16-летием в Instagram.
«Моя уникальная девочка! Какое счастье, что ты у меня есть! Я люблю в тебе всё-всё без остатка! С Днём Рождения», — написала она и опубликовала свежее фото дочери.
Поклонники телеведущей активно обсуждают фото в сети.
«Красивая и взрослая!!! Мария, с именинницей вас!!» — написала одна из пользователей.
«Очень хороша! Вся в маму», — добавила вторая.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике. 40-летняя звезда опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в черном купальнике, демонстрируя длинные ноги и подтянутый живот.
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