Политика

Совместное патрулирование границы на Донбассе: в чем опасность для Украины идеи Зеленского

Известный журналист и военный эксперт Денис Попович считает, что «хорватский сценарий» урегулирования конфликта на Донбассе несет для Украины определенные риски. Об этом он написал в своей колонке «Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании».

Эксперт напомнил, что идея совместного патрулирования когда-то была реализована в хорватском городе Вуковар, в рамках урегулирования конфликта в Хорватии. В 1991 году во время гражданской войны в Югославии город Вуковар стал ареной ожесточенного сражения между боровшимися за независимость хорватами и подразделениями Югославской народной армии (ЮНА), пишет «Апостроф».

«Несколькими годами позже, после ликвидации хорватской армией сепаратистского анклава Сербская Краина, началась мирная реинтеграция Вуковара в состав Хорватии. В рамках этих процессов Хорватия провела амнистию для участников боевых действий (прослеживается параллель с п. 5 Минских соглашений), а также была организована так называемая переходная полиция, в которой сербы и хорваты служили на паритетных началах. Они-то и организовали совместное патрулирование улиц города. Интересно, что в переходной полиции должны были служить люди, не принимавшие участие в боевых действиях», — пишет Попович.

Он уверен, что хорватский опыт военной ликвидации сепаратистских образований, а также мирной их реинтеграции, безусловно, полезен для Украины. Но повторить его полностью вряд ли удастся из-за различных исходных данных.

«Дело в том, что вооруженный конфликт между сербами и хорватами носил этнический характер. Поэтому примирение двух народов в условиях распада страны было важнейшим условием прекращения гражданской войны. Конфликт на Донбассе этническим не является. Главной его причиной является вооруженная агрессия Российской Федерации, совершенная с помощью прокси-сил — боевиков „ДНР“ и „ЛНР“», — поясняет эксперт.

По мнению Поповича, украинским силовикам (пограничникам), в задачу которых входит защита государства от вооруженных посягательств, по сути, предлагают сотрудничать с войсками агрессора.

«А чтобы ситуация выглядела не так абсурдно, предлагается ввести „прокладку“ в виде представителей ОБСЕ и применить пункт 5 Минских соглашений. Он позволит амнистировать боевиков и сформировать из них „официальные“ силовые подразделения ОРДЛО», — пишет он и добавляет, что реализация этого плана создает предпосылки для дикой ситуации, при которой пограничники, оборонявшие от сепаратистов пункт пропуска Изварино летом 2014 года, вынуждены будут патрулировать границу с теми, кто 6 лет назад по ним стрелял.

Это в результате может привести к новому Майдану.

«Унизив таким образом силовиков, президент потеряет авторитет как Верховный главнокомандующий. Это грозит ему опасными последствиями. Введение „совместного патрулирования“ не меняет Минские соглашения по сути. Они по-прежнему будут предусматривать легализацию вчерашних боевиков и встраивание их в правовое поле Украины. Это чревато новым Майданом, что в условиях „игнора“ силовиков, просто выбьет у „зеленой“ власти табуретку из-под ног», — прогнозирует Попович.

Как писали «ФАКТЫ», заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос считает, что Кремль изменил план «Новороссия». Теперь Путину нужна вся Украина.

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