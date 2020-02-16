Политика

Переговоры о совместном патрулировании границы провалились в 2014-м, провалятся и в 2020-м, — Бутусов

Заявление президента Зеленского о возможности привлечения представителей ОРДЛО и ОБСЕ к обеспечению контроля за российско-украинской границей на Донбассе не может рассматриваться как простой способ решения проблемы. Об этом в своем Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что на данный момент не сформулированы ответы на главные вопросы: кто командует совместным патрулем, будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы, каким образом эти патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины, кто будет нести ответственность за жизнь украинских бойцов, в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины, какой контингент и какая техника будет выделена, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью.

И, наконец, журналист хотел бы получить ответ на вопрос, будет ли руководство Украины готово в случае нападения на украинских бойцов в составе совместных патрулей применить силу для наказания виновных?

Также Бутусов отмечает, что совместный контроль границы в таком формате обсуждался с самого начала первых Минских соглашений в 2014 году, однако тогда переговоры провалились именно потому, что заданные выше вопросы не нашли внятного ответа.

«Пора уже прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет Минска», — призывает журналист.

В комментариях пользователи соцсети в основном поддержали опасения Бутусова. Так, по мнению Александра Носова, реализация этого сценария позволит легитимизировать российские войска на Донбассе, а также спровоцирует рост влияния местной «элиты» ЛДНР на Донбассе.

Василий Лаптийчук расширил перечень вопросов к Зеленскому относительно механизма формирования патрулей. Так, он хотел бы знать, кто будет осуществлять функции «отдела кадров», а также будут ли патрули действовать в рамках украинского национального законодательства.

А Виталий Погосян категорически заявляет, что идею реализовать практически невозможно, поэтому и обсуждать ее не стоит.

Напомним, известный журналист и военный эксперт Денис Попович считает совместное патрулирование границы частью «хорватского сценария» урегулирования конфликта, который несет для Украины большие риски.

Ранее на Мюнхенской конференции Зеленский предложил также новое видение разведения сил на Донбассе.

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