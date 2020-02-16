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Шоу-бизнес

Тяжелая болезнь поразила Элтона Джона прямо на сцене: певец потерял голос во время концерта

19:57 16 февраля 2020 365
Элтон Джон
Инф. «ФАКТОВ»

Всемирно известный британский певец и композитор сэр Элтон Джон вынужденно прервал свое мировое турне, которое он начал еще в 2018 году.

На сцене он потерял голос.

В соцсети появилось заявление певца о том, что в Новой Зеландии у него диагностировали атипичную пневмонию, что не позволило ему выступить в полную силу.

Сцену знаменитость покидал со слезами, сообщает ВВС.

Напомним, в «музыкальном» рейтинге Forbes Элтон Джон занял шестое место, заработав за 10 лет 565 миллионов долларов. Все эти деньги принесла ему именно музыка — продажи дисков, успешные турне и выступления на регулярной основе в одном из казино Лас-Вегаса. Хороший доход получил 72-летний британский музыкант и от фильма «Рокетмен», рассказывающем о его личной жизни и творчестве.

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