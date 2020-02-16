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Тяжелая болезнь поразила Элтона Джона прямо на сцене: певец потерял голос во время концерта
Всемирно известный британский певец и композитор сэр Элтон Джон вынужденно прервал свое мировое турне, которое он начал еще в 2018 году.
На сцене он потерял голос.
В соцсети появилось заявление певца о том, что в Новой Зеландии у него диагностировали атипичную пневмонию, что не позволило ему выступить в полную силу.
I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.— Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020
I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1
Сцену знаменитость покидал со слезами, сообщает ВВС.
Напомним, в «музыкальном» рейтинге Forbes Элтон Джон занял шестое место, заработав за 10 лет 565 миллионов долларов. Все эти деньги принесла ему именно музыка — продажи дисков, успешные турне и выступления на регулярной основе в одном из казино Лас-Вегаса. Хороший доход получил 72-летний британский музыкант и от фильма «Рокетмен», рассказывающем о его личной жизни и творчестве.
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