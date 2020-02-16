Убийство Гандзюк: адвокаты Мангера пытались договориться с арестованным в Болгарии Левиным

Происшествия

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера безуспешно пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас ради встречи с Алексеем Левиным (Москаленко). Его, напомним, подозревают в организации покушения на советницу мєра Херсона Екатерину Гандзюк.

Источник ZN.UA в СБУ предположил, что Мангер может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием.

24 января Левина задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток. В СБУ считают, что его экстрадиция в Украину может занять 30−40 дней, в противном случае процедура может растянуться на годы.

Напомним, 11 февраля 2019 года Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк, а в июне Покровский районный суд Днепропетровской области вынес обвинительные приговоры исполнителям убийства. Все они пошли на сделку со следствием, поэтому получили максимально мягкие сроки.

После обнаружения Левина в Болгарии местные правоохранители заявили, что его удалось идентифицировать лишь по отпечаткам пальцев — он сильно изменил внешность и не был похож на «розыскное» фото из Интерпола.

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