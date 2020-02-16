24.32 / 24.50 26.39 / 26.73
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Убийство Гандзюк: адвокаты Мангера пытались договориться с арестованным в Болгарии Левиным

21:59 16 февраля 2020 28
Убийство Гандзюк: адвокаты Мангера пытались договориться с арестованным в Болгарии Левиным
Инф. «ФАКТОВ»

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера безуспешно пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас ради встречи с Алексеем Левиным (Москаленко). Его, напомним, подозревают в организации покушения на советницу мєра Херсона Екатерину Гандзюк.

Источник ZN.UA в СБУ предположил, что Мангер может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием.

24 января Левина задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток. В СБУ считают, что его экстрадиция в Украину может занять 30−40 дней, в противном случае процедура может растянуться на годы.

Напомним, 11 февраля 2019 года Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк, а в июне Покровский районный суд Днепропетровской области вынес обвинительные приговоры исполнителям убийства. Все они пошли на сделку со следствием, поэтому получили максимально мягкие сроки.

После обнаружения Левина в Болгарии местные правоохранители заявили, что его удалось идентифицировать лишь по отпечаткам пальцев — он сильно изменил внешность и не был похож на «розыскное» фото из Интерпола.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

Лолита Милявская

Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле

банк

В Николаеве ночью взорвали банкомат "Приватбанка": стало известно, сколько похитили налетчики (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер