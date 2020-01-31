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Украина

Дело Гандзюк: Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию Левина

16:15 31 января 2020 7
Екатерина Гандзюк
Инф. «ФАКТОВ»

Во время телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорейшую экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в причастности к организации нападения на Екатерину Гандзюк.

«Глава государства поблагодарил за задержание 24 января этого года болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк и выразил надежду на скорейшее решение вопроса с его экстрадицией в Украину», — сообщают в Офисе президента.

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Также сообщается, что Зеленский отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Болгарией и высоко оценил оздоровление в этой стране 190 раненых украинских военнослужащих.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», болгарские правоохранители заявили, что Левина удалось идентифицировать лишь по отпечаткам пальцев — он сильно изменил внешность и не был похож на «розыскное» фото из Интерпола.

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