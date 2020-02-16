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Решение о проведении новой встречи в нормандском формате, которая должна состояться в Берлине, будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает «РБК».

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения „формулы Штайнмайера“ в украинское законодательство и некоторых других вещей», — сказал он.

Грушко уточнил, что условием для проведения встречи «Нормандской четверки» является «подвижка по комплексу договоренностей: как на треке безопасности, так и на политическом треке».

«Одновременное движение по этих трекам — стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности», — добавил он.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал «отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском».

«Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета», — заявил заместитель Лаврова.

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров «нормандского формата». В Париже состоялась и отдельная встреча Зеленского с Путиным. Стороны договорились, что следующая встреча может состояться через 4 месяца, а до нее должен состояться обмен удерживаемыми, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведение сил на новых участках.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время визита в Италию глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может не состояться в апреле, как планировалось ранее. В свою очередь, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы следующий саммит в «нормандском формате» состоялся в апреле этого года, но ожидает шагов навстречу. Зеленский также исключил возможность того, что Украина будет вести «прямой диалог» с главарями самопровозглашенных «республик» на Донбассе.

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