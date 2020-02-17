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Происшествия

Смертельное ДТП в Броварах под Киевом: пьяный полицейский сбил пешеходов и пытался скрыться с места аварии (видео)

0:13 17 февраля 2020 28
ДТП Бровары
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Бровары Киевской области, где накануне спасли кошку, просидевшую десять дней в вентиляционной шахте, неделя завершилась на печальной ноте: сотрудник правоохранительных органов совершил ДТП.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«В городе Бровары работник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля „Nissan“. Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы дать им преимущество и совершил наезд на двух человек», — говорится в сообщении.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.

На место аварии прибыли следственно-оперативная группа, руководство Броварского отдела полиции. Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе «Драгер».

Отмечается, что в результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один 31-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

На место происшествия полицейские вызвали сотрудников Государственного бюро расследований, будут выяснять все обстоятельства смертельного ДТП. Глава полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование по данному факту.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП, которое произошло в воскресенье: в Днепре лихач на Audi, пытаясь уйти от патрульных, сбил трех человек на перекрестке улиц Воронежской и Слобожанского проспекта, после чего влетел в дорожное ограждение.

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