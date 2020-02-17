Мир

Число умерших от коронавируса в Хубэе возросло до 1696

Новый коронавирус, который возник вследствие лабораторных экспериментов над летучими мышами, стал причиной смерти в провинции Хубэй 1696 человек, в то же время 6639 ее жителей смогли вылечиться.

При этом число зараженных новым вирусом превысило 58,1 тыс. человек, сообщил в понедельник комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, пишет ТАСС.

Ранее, в воскресенье утром, власти информировали о более чем 56,2 тыс. заболевших, 1596 жертвах и 5623 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 2,91% вместо 2,83% днем ранее.

Как отмечается в распространенном заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 41,1 тыс. На втором и третьем месте — Сяогань и Хуанган, где число зараженных составило порядка 3,2 тыс. и 2,8 тыс. соответственно. Еще в четырех городах региона показатель превышает 1 тыс.

Согласно оценке врачей, более чем 8 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,7 тыс. заразившихся — в критическом. Под наблюдением медиков также насчитывается порядка 71,6 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как будет проходить 19 февраля эвакуация украинцев из охваченного эпидемией коронавируса китайской провинции Хубэй. В частности, самолет возьмет на борт также граждан Аргентины. Всего Украина намерена эвакуировать из Китая 56 человек, из которых 11 — иностранцы. На борт самолета взойдут также члены экипажа, медики, представители МВД, Министерства обороны и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Все члены экипажа будут работать в костюмах биозащиты.

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