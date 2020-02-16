24.32 / 24.50 26.39 / 26.73
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Ученые пришли к выводу, что коронавирус — следствие лабораторных экспериментов над летучими мышами, — СМИ

22:59 16 февраля 2020 768
Ученые пришли к выводу, что коронавирус&nbsp;— следствие лабораторных экспериментов над летучими мышами,&nbsp;— СМИ
Инф. «ФАКТОВ»

Китайские ученые считают, что коронавирус мог стать следствием лабораторных экспериментов над летучими мышами, которые проводились в научной лаборатории города Ухань. Об этом биологи Ботао Сяо и Лей Сяо сообщили в отчете «Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV».

Авторы исследования указывают на две лаборатории, которые проводили исследования коронавируса среди летучих мышей в Ухане, одна из которых расположена всего в 280 метрах от печально известного рынка морепродуктов.

«Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории», — отметили ученые.

Читайте также: Зафиксирована первая смерть от коронавируса в Европе

Напомним, ранее китайские ученые заявили, что коронавирус имеет схожий источник происхождения с острым респираторным синдромом SARS-CoV — оба заболевания имеют 70−80% общих генов.

Тем временем Украина, которая готовится эвакуировать из Уханя своих граждан, договорилась взять на борт также иностранцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

банк

В Николаеве ночью взорвали банкомат "Приватбанка": стало известно, сколько похитили налетчики (фото)

Лолита Милявская

Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер