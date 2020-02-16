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Ученые пришли к выводу, что коронавирус — следствие лабораторных экспериментов над летучими мышами, — СМИ
Китайские ученые считают, что коронавирус мог стать следствием лабораторных экспериментов над летучими мышами, которые проводились в научной лаборатории города Ухань. Об этом биологи Ботао Сяо и Лей Сяо сообщили в отчете «Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV».
Авторы исследования указывают на две лаборатории, которые проводили исследования коронавируса среди летучих мышей в Ухане, одна из которых расположена всего в 280 метрах от печально известного рынка морепродуктов.
«Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории», — отметили ученые.
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Напомним, ранее китайские ученые заявили, что коронавирус имеет схожий источник происхождения с острым респираторным синдромом SARS-CoV — оба заболевания имеют 70−80% общих генов.
Тем временем Украина, которая готовится эвакуировать из Уханя своих граждан, договорилась взять на борт также иностранцев.
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