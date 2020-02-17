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Заклеил половые органы суперклеем: ревнивый муж жестоко обошелся с "изменщицей"-женой
«Банальная» бытовая ревность, которая часто становится причиной распада многих семей, иногда может принимать совершенно извращенные формы.
Так, в Кении 36-летний Деннис Мумо не смог справиться со своей ревностью, решив пресечь возможные измены кардинальным способом.
Об этом пишет британская The Sun со ссылкой на кенийское издание.
Сообщается, что мужчина наткнулся на сообщения и обнаженные фото в телефоне жены. Он подумал, что супруга в свободное время приводит домой других мужчин с недвусмысленной целью.
Мумо полагал, что женщина изменяла ему на протяжении последних 10 лет. Он подговорил соседа, скрутил жену и приступил к странной процедуре, нанося на половые органы суперклей.
После этого женщина стала испытывать мучительные боли, так как не могла сходить в туалет, ей потребовалась операция.
В свою очередь, Деннис Мумо сам пришел с повинной в полицию, признавшись, что нанес ужасную травму жене, но сделал это с целью спасти их брак.
Полицейские задержали его и вскоре он предстанет перед судом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ревность жены стала, по мнению Эдгара Каминского, причиной его развода с певицей Славой. В то же время она считает, что на развал семьи повлияло несколько факторов.
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