Новая возлюбленная бывшего мужа Славы Каминской впервые прокомментировала роман

Шоу-бизнес

Бывший муж солистки группы «НеАнгелы» Славы хирург Эдгар Каминский больше не скрывает роман с новой избранницей — арт-директором известного дизайнера Ольгой Богатой. Пара вместе появляется на публике и не скрывает чувств. Ольга впервые прокомментировала отношения с Эдгаром. Она утверждает, что именно хирург стал инициатором их отношений

«В моем случае Эдгар поступал всегда как достойный, настоящий мужчина. Он завоевывал меня, пытался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день», — призналась Ольга программе «Зірковий шлях».

Она также рассказала, что уже познакомилась с детьми Эдгара и Славы. А он нашел общий язык с ее сыном.

«У нас трое детей, представляете? Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья — это самое главное», — сказала Богатая каналу «Украина». Она также заверила, что с бывшей женой Эдгара Славой у них нет конфликтной ситуации. Женщины смогли найти общий язык.

«Все прекрасно. Это же мама детей и бывшая супруга, поэтому это большое уважение у меня ко всей семье», — уверяет Ольга.

Зимние каникулы она провела с Эдгаром в Куршевеле.

Напомним, Слава и Эдгар Каминские развелись в прошлом году. Одной из причин хирург назвал ревность жены. А певица считает, что на развал семьи повлияло несколько факторов. Сейчас каждый живет новой жизнью. Каминской приписывают роман с актером Павлом Вишняковым, с которым она отдыхала на Бали.

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