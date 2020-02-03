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"Я не гей": Остапчук повторно ответил на обвинения жены
Нарушивший молчание и отреагировавший на скандальное интервью жены о причинах развода и браке телеведущий Владимир Остапчук решил еще «расставить все точки над «і» относительно своих якобы измен и нетрадиционной ориентации.
Сделал это он в интервью Кате Осадчей, передает «Комсомольская правда в Украине».
Во время разговора Владимир вчистую опроверг измены, заверив, что обеспечивает супругу, с которой разводится, и их двух маленьких детей. Причиной развода ведущий назвал семейные ссоры и ревность супруги Елены.
«Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк. Мы начали ссориться, мы очень сильно начали ссориться. И самое страшное в этой ситуации то, что мы начали делать это перед нашими детьми. Нет, мы не дрались, но ссоры серьезные были. Основанием для разногласий и ссор на повышенных тонах стала моя работа… Я не прав в том, что так долго решал этот вопрос. Очень долго. Надо было разорвать эти отношения по-взрослому — как двое взрослых людей, честно признаться, пожалуй, когда это не возымело таких размеров. Считаю, что лучше оставаться взрослыми и любящими родителями, чтобы не травмировать психику маленьких детей. Я не выносил эту историю исключительно ради того, чтобы обезопасить своих детей», — заявил Остапчук.
Когда Осадчая заметила, что ведущий не первый раз уходит из семьи (после «Евровидения-2017» в Киеве он жил сам), ведущий опроверг, что уходил к другой женщине — просто «две-три недели жил отдельно».
«Я никогда не изменял жене», — заверил телеведущий.
Также Остапчук заявил, что понимает, почему Елена решила дать такое интервью и в самое таком ключе — «в ней говорят эмоции, в ней сейчас говорит обида», так как супруги с 17 лет вместе, прожили большую часть жизни вместе, и последние пять месяцев, она, видимо, «не может свыкнуться с новым статусом, не может привыкнуть».
Свою нетрадиционную ориентацию и романы с коллегами он также опроверг.
«Нет, я не гей. У меня никогда не было отношений с мужчиной и никогда не будет… Не нужно искать сенсацию в этой истории, какую шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на „Танцах“ или запасаться попкорном. Мы десятки раз пытались склеить это жизнь, но склеить можно горшок, а когда пепел, ты уже никогда его не склеишь», — заверил Остапчук.
По словам ведущего, за последние пять месяцев он выплатил семье 225 тысяч гривен. А еще до развода супруги подписали нотариальное соглашение о том, что две квартиры, одна машина и почти 30 тысяч долларов отойдут Елене.
Напомним, что Владимир Остапчук подал на развод с супругой Еленой Войченко в конце октября. Вместе они прожил 17 лет, пара поженилась еще в уманском педуниверситете. У пары есть двое детей — шестилетняя Эмилия и годовалый сын Эван-Александр.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что партнерша Остапчука в проекте «Танці з зірками» Илона Гвоздева резко высказалась о его скандальном разводе, заняв сторону жены.
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