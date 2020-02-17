Мир

Врачи указали на четыре нарушения сна, которые приводят к диабету и ожирению

Главная задача сна — удаление из мозга накопившегося мусора, поэтому любые нарушения ночного сна ни в коем случае нельзя игнорировать, так как они могут стать опасной для здоровья проблемой.

Об этом пишет журнал Times Now.

«Игнорировать признаки нарушений сна опасно, — они способствуют дефициту сна, связанному со многими хроническими заболеваниями: сердечными патологиями, ожирением, диабетом 2 типа, повышенным давлением. Наиболее распространенным видом нарушений сна является бессонница однако существуют и другие формы, о которых следует знать», — заявил врач-невролог Рима Чаудхари.

Также он перечислил четыре нарушения сна, на которые всегда нужно обращать внимание.

Апноэ во сне. Для него характерны временные остановки дыхания — это одно из самых опасных нарушений сна, приводящих к падению уровня кислорода в крови. В результате затрудняется снабжение им головного мозга, что повышает риск его патологий, включая деменцию, болезнь Альцгеймера.

«Ощущая нехватку кислорода, организм нарушает сон, чтобы человек снова начал дышать. При этом возникают храп, одышка, заставляющая просыпаться сильная сухость во рту», — отмечает медик.

Синдром беспокойных ног. Он заставляет испытывать дискомфорт, боль, жжение в ногах, не дающие нормально спать. Игнорировать данное нарушение опасно — оно может быть знаком различных заболеваний, от невроза до очень серьезных, например, заболеваний спинного мозга. У женщин развитие синдрома связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Паралич сна. Расстройство, при котором проснувшийся человек не может двигаться или говорить. Данное нарушение не считается особо опасным, однако игнорировать его все равно нельзя — такой паралич может быть проявлением нарколепсии, лунатизма, маниакально-депрессивного психоза, расстройств нервной системы, нуждающихся в лечении. Кроме того, людей он сильно пугает: возникают учащенное дыхание, подергивание тела, тревога, паника.

Нарушение циркадного ритма. Возникает, когда внутренние биологические часы человека не синхронизированы с внешними временными сигналами. Данное нарушение преследует людей, которые по разным причинам бодрствуют по ночам. Сбой циркадных ритмов коррелирует с расстройствами психики, раковыми заболеваниями (в частности, раком молочной железы).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, согласно выводам ученых из Университета Майами, слишком длинный сон также чреват осложнениями. Так, у человека, который спит больше девяти часов в сутки, значительно снижается память и может развиться деменция.

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