Ученые рассказали, зачем людям нужен сон

Здоровье и медицина

Ученые Бостонского Университета и Медицинской школы Гарварда назвали важнейшую задачу глубокого сна. Ранее ученые определили оптимальное время сна для людей разного возраста.

Как сообщает Meduza, американские ученые пришли к выводу, что главная задача сна — удаление из мозга накопившегося мусора.

О функциях сна размышляли еще древнегреческие философы. Так, по мнению Аристотеля, сон необходим для отдыха органов чувств, потому что они не могут бесконечно воспринимать стимулы среды. Он считал, сон нужен также для восстановления питательных веществ и роста.

Однако эта гипотеза не объясняет, почему сон имеет значительную длительность, и существует ли возможность восполнить запасы энергии другим способом.

Исторически сну приписывали лечебную функцию — это можно объяснить тем, что во сне организм экономит калории, и у него остается больше сил для борьбы с болезнями.

Сегодня наиболее популярная концепция сна, предполагает, что в бессознательном состоянии мозг анализирует и сортирует впечатления, которые накопились за день. Но считалось, что это «завязано» только на фазу быстрого сна.

Важнейшее открытие произошло в 2012 году — в журнале Science Translational Medicine вышла статья, которая описывала существование в мозге подобия лимфатической системы — тонкие каналы пронизывают нервную ткань и наполнены жидкостью. Этот орган условно назвали глимфатической системой.

В следующем году ученые из американского университета Рочестера доказали, что глимфатическая система участвует в циркуляции спинномозговой жидкости, которая происходит во сне.

В новой статье обосновывается, что ночная работа мозга заключается не только в сортировке воспоминаний, а также в удалении метаболического балласта, который накопился за день. Поэтому нарушения сна могут привести к развитию заболеваний, связанных с накоплением отходов.

Ранее ученые рассказали, можно ли выспаться на неделю вперед.

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