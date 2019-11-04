Если спать больше 9 часов в сутки, ухудшается память, повышается риск ожирения и диабета

Здоровье и медицина

Врачи постоянно говорят о том, что спать меньше восьми часов вредно. Особенно это касается людей среднего возраста. Исследования ученых из Центров по контролю и профилактике заболеваний (США) показали, что у тех, кому 45 лет и старше, при шестичасовом сне и бессоннице повышается риск сердечной коронарной недостаточности, инсульта, диабета, ожирения и психических расстройств. Однако, как выяснилось, с такими же проблемами могут столкнуться и любители поспать более девяти часов. Специалисты из Университета Майами доказали, что при таком продолжительном сне значительно снижается память и может развиться деменция. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, в каком положении надо спать, чтобы организм полноценно отдыхал

По мнению ученых, важно придерживаться золотой середины — спать восемь часов в сутки. В исследовании участвовали 5247 добровольцев. Ученые оценивали режим сна, память, языковые способности, скорость реакции и восприятие. Оказалось, у 15 процентов участников, которые спали в среднем по девять часов и более, спустя семь лет обнаружилось снижение когнитивных способностей. Навыки обучения упали на 22 процента, память — на 13 процентов. При этом уменьшалось количество белого вещества в мозге. Кстати, у людей, которым требуется больше сна, уже могут быть нарушения в работе мозга, полагают исследователи.

Чрезмерный сон грозит развитием сахарного диабета, заявляли американские ученые после исследований, в которых участвовали девять тысяч человек. Риск заболеть у спавших более девяти часов в сутки повышался на 50 процентов. Продолжительный сон опасен и для сердечно-сосудистой системы, так как может приводить к развитию ишемической болезни. Такому риску на 38 процентов больше подвержены женщины, которые проводили во сне от девяти до одиннадцати часов в сутки.

У любителей поспать подольше увеличивается риск ожирения, их часто беспокоят головные боли, раздражительность, хандра, депрессия. Примерно 40 процентов людей моложе 30 лет, страдающих депрессией, спят более девяти часов, говорят специалисты. Избыток сна может стать причиной появления болей в спине и шее, ведь человек слишком долго находится в положении лежа.

Если в течение дня вы чувствуете, что вам не хватает энергии и сил, возможно, вы спите слишком мало или, наоборот, много. При недостатке или избытке сна нарушаются циркадные ритмы — «внутренние часы» человека. Если наладить режим сна, самочувствие может улучшиться.

Кстати, ранее британские ученые заявляли, что всего одна неделя недосыпания может стать причиной нарушения работы генов, увеличить риск опасных заболеваний, иммунных нарушений и воспалительных процессов в организме.

А некоторые специалисты не столь категоричны. Они полагают, что потребности человека во сне очень индивидуальны. И зависят от генетических особенностей, возраста, состояния здоровья и условий жизни. Например, если в 20 лет может быть достаточно семи часов сна, то в 50 лет требуется не меньше восьми часов. Если человек очень активный, занимается спортом, много двигается, то ему потребуется больше ночного отдыха, чем тем, кто ведет размеренный образ жизни. При простуде, гриппе и других заболеваниях нужен дополнительный отдых, ведь известно, что сон — лучшее лекарство. Также любые перемены в жизни требуют больше отдыха, в том числе и сна.

Нарушать сон могут алкоголь и некоторые препараты: седативные, транквилизаторы, антидепрессанты, антигистаминные, противосудорожные.

Ученые из Университета Уорика предупреждают, что при достаточном количестве сна может замедлиться возрастное снижение умственных способностей, которое приводит к слабоумию, снизиться риск болезней Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза. Исследования показали, что во время сна мозг очищается — организм освобождается от токсинов, накопленных в течение дня. Здоровый сон уменьшает риск развития ожирения, гипертонии, диабета, болезней сердца.

Как улучшить сон Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Причем это касается и выходных дней.

Чтобы быстро уснуть и не просыпаться ночью, не наедайтесь вечером, а напитки, содержащие кофеин, старайтесь не пить во второй половине дня. Всемирное общество сна не рекомендует пить кофе за шесть часов до того, как лечь спать.

Перед сном очень полезно прогуляться на улице хотя бы полчаса. А вот активные физические нагрузки вечером не очень полезны, так как могут нарушить сон.

Обязательно проветривайте спальню. В нормальную погоду лучше спать с открытым окном.

Выбирайте комфортную постель, подушку, пижаму. Следите за температурой в помещении, ведь, если жарко или холодно, человек будет пробуждаться.

Лучше не смотреть перед сном фильмы ужасов, детективы, криминальные программы.

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