Бразильские медики назвали эффективное средство для похудения

Мир

Проблема лишнего веса беспокоит не только звезд эстрады, но и простых граждан. В связи с этим медики постоянно проводят различные исследования, пытаясь определить идеальное средство для похудения.

И если с диетами все более-менее понятно: средиземноморская, а также интервальное голодание, то относительно нагрузок приводятся различные доводы.

При этом часть специалистов высказывает мнение, что сбросить вес можно при длительных, но не очень интенсивных тренировках, их же оппоненты советуют тем, кто хочет похудеть, использовать высокоинтенсивные интервальные тренировки. При таком методе интенсивные периоды чередуются с фазой перерыва (восстановления). Сжигание жира стимулируется, лишние килограммы «расплавляются».

Чтобы поставить точку в споре, что лучше — длительные кардиосессии или короткие интервальные тренировки, медики в Бразилии провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Одна группа испытуемых проходила интервальные сессии от 30 до 40 минут — плавание, езда на велосипеде, бег или бокс. Другая группа — 60 минут кардиосессий на выносливость. Эксперимент длился 4 недели.

Результаты соответствовали ожиданиям — участники в группе интервальных тренировок зафиксировали значительно более высокую потерю веса, чем участники, которые регулярно выполняли классические кардиотренировки. Они потеряли на 28,5% больше.

«Интервальные тренировки приводят к более высоким расходам энергии после тренировки — метаболизм увеличивается до 24 часов после сеанса. Наше исследование также показало, что они влияет на гормоны, которые контролируют голод», — объясняет Нильс Воллаард, специалист по здоровью и спорту из Университета Стерлинга.

В то же время исследователи отмечают, что интенсивная интервальная тренировка подходит не всем — это может увеличить риск травмы, вызвать сердечно-сосудистый стресс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что интервальная диета позволяет худеть, не отказываясь от любимых продуктов.

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