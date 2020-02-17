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В Британии любительницы домов на колесах разделись для благотворительного календаря (фото)

6:41 17 февраля 2020 275
Календарь трейлеры
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что 2020 уже начался даже по китайскому стилю, количество желающих отметить его приход выпуском благотворительного «голого» календаря не уменьшается.

Так, в Великобритании заняться этим дело решили благопристойные дамы — любительницы путешествий в домах на колесах.

Леди набрались духу и разделись ради благого дела — сбора пожертвований для благотворительного фонда Breast Cancer Care, который финансирует исследование и лечение рака груди, пишет «Лента.ру» со ссылкой на North Wales Live.

Некоторые участницы съемок перенесли эту болезнь сами, у других от рака груди пострадали родные или друзья.

В съемках участвовали женщины от 20 до 80 лет, которые предпочитают отдых в автотрейлерах или на трейлерных парках в Северном Уэльсе. Для календаря они снялись верхом на тракторе, с электродрелями в руках и в летних домиках, прикрывая грудь журналами, широкополыми шляпами и другими предметами.

Дамам уже удалось продать тысячу календарей по 8,5 фунтов стерлингов. Еще несколько тысяч фунтов стерлингов дали пожертвования и благотворительный вечер, организованный в одном из парков для домов на колесах. В сумме было собрано 22 тысячи фунтов стерлингов.

Деньги переданы фонду Breast Cancer Care, при этом продажи календаря продолжаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной важной акции с «голым» календарем: в ноябре 2019 года студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год.

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