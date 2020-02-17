Мир

В Британии любительницы домов на колесах разделись для благотворительного календаря (фото)

Несмотря на то, что 2020 уже начался даже по китайскому стилю, количество желающих отметить его приход выпуском благотворительного «голого» календаря не уменьшается.

Так, в Великобритании заняться этим дело решили благопристойные дамы — любительницы путешествий в домах на колесах.

Леди набрались духу и разделись ради благого дела — сбора пожертвований для благотворительного фонда Breast Cancer Care, который финансирует исследование и лечение рака груди, пишет «Лента.ру» со ссылкой на North Wales Live.

Некоторые участницы съемок перенесли эту болезнь сами, у других от рака груди пострадали родные или друзья.

В съемках участвовали женщины от 20 до 80 лет, которые предпочитают отдых в автотрейлерах или на трейлерных парках в Северном Уэльсе. Для календаря они снялись верхом на тракторе, с электродрелями в руках и в летних домиках, прикрывая грудь журналами, широкополыми шляпами и другими предметами.

Дамам уже удалось продать тысячу календарей по 8,5 фунтов стерлингов. Еще несколько тысяч фунтов стерлингов дали пожертвования и благотворительный вечер, организованный в одном из парков для домов на колесах. В сумме было собрано 22 тысячи фунтов стерлингов.

Деньги переданы фонду Breast Cancer Care, при этом продажи календаря продолжаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной важной акции с «голым» календарем: в ноябре 2019 года студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter