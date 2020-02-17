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Украина

Ветрено, но пока тепло: синоптики озвучили прогноз на начало недели

7:06 17 февраля 2020 31
Упавшие деревья
Инф. «ФАКТОВ»

В начале рабочей недели в Украине сохранится весеннее тепло, однако порывы юго-западного ветра могут достигать штормовых показателей. Такой прогноз обнародовал Украинский Гидрометцентр. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео из страдающей от нового шторма Великобритании.

В понедельник, 17 февраля, средняя дневная температура воздуха в Украине составит 7−9 градусов выше нуля, при этом в западных регионах потеплеет до +14 градусов, а в Луганской области сохранятся 3−5 градусов.

Во вторник, 18 февраля, в Украину придет дождь, а ветер ослабеет. Средняя температура воздуха сохранится на отметке 7−9 градусов (в Николаевской области — до 12 градусов выше нуля) Осадки ожидаются на западе и на севере Украины, в т. ч. в Киеве, тогда как в центре, на востоке и юге Украины будет облачно.

Напомним, метеорологи считают, что ближайшие 5 лет в мире станут самыми жаркими за весь период метеонаблюдений.

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