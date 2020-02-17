- 07:26 Воды в Крыму осталось до лета: сделано резонансное заявление
- 07:12 «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 07:06 Ветрено, но пока тепло: синоптики озвучили прогноз на начало недели
- 06:55 "Ни один врач не поможет": победившая опухоль мозга модель Playboy дала важный совет Анастасии Заворотнюк
- 06:45 "Любимый Джигочка!": бывшая жена Джигарханяна покаялась перед ним и рассказала, почему не смогла родить ребенка
- 06:41 В Британии любительницы домов на колесах разделись для благотворительного календаря
- 06:35 Заклеил половые органы суперклеем: ревнивый муж жестоко обошелся с "изменщицей"-женой
- 06:20 Чудище морское: в Мексике обнаружено странное существо с головой дельфина и острыми зубами
- 06:07 Число жертв коронавируса в Китае снова увеличилось: названы ужасные цифры
- 05:53 Пенсия в Украине: стало известно, как проверить правильность начисления выплат
- 04:25 Бразильские медики назвали эффективное средство для похудения
- 03:55 Врачи указали на четыре нарушения сна, которые приводят к диабету и ожирению
Ветрено, но пока тепло: синоптики озвучили прогноз на начало недели
В начале рабочей недели в Украине сохранится весеннее тепло, однако порывы юго-западного ветра могут достигать штормовых показателей. Такой прогноз обнародовал Украинский Гидрометцентр. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео из страдающей от нового шторма Великобритании.
В понедельник, 17 февраля, средняя дневная температура воздуха в Украине составит 7−9 градусов выше нуля, при этом в западных регионах потеплеет до +14 градусов, а в Луганской области сохранятся 3−5 градусов.
Во вторник, 18 февраля, в Украину придет дождь, а ветер ослабеет. Средняя температура воздуха сохранится на отметке 7−9 градусов (в Николаевской области — до 12 градусов выше нуля) Осадки ожидаются на западе и на севере Украины,
Напомним, метеорологи считают, что ближайшие 5 лет в мире станут самыми жаркими за весь период метеонаблюдений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"