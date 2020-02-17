Воды в Крыму осталось до лета: сделано резонансное заявление

Украина

Ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму может квалифицироваться как катастрофическая. Так, оккупационные «власти» Симферополя утверждают, что воды в городе осталось всего на три месяца. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал переселенец из Крыма, журналист Павел Казарин.

Он отмечает, что в целом по полуострову запасов питьевой воды чуть больше, однако с учетом необходимости обеспечения российских военных баз и работающих на полуострове предприятий воды хватит месяца на четыре.

«В целом по полуострову запасов чуть больше, но говорят, что воды хватит месяца на четыре. Примерно до июня. И этого оккупационным властям никак не исправить», — констатировал Казарин.

Напомним, в партии «Слуга народа» сначала выразили готовность обменять воду для Крыма на деоккупацию Донбасса, а затем открестились от этой идеи.



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