Политика

Можете не вставать: нардеп Яна Зинкевич рассказала, как ее оскорбила судья по делу Яны Дугарь

Народный депутат Яна Зинкевич («Европейская солидарность») рассказала об инциденте, который произошел с ней на судебном процессе по делу фронтовой медсестры Яны Дугарь.

В своем Facebook Зинкевич, которая с 2015 года прикована к инвалидной коляске, сообщила, как судья разрешил ей… не вставать, чтобы заявить ходатайство о поручительстве для Дугарь.

«Зинкевич Яна, вам слово. Можете не вставать». Короткое описание судов, на которых я провожу иногда больше времени, чем на заседаниях", — прокомментировала случившееся ветеран АТО.

Пользователи Facebook разделили возмущение народного депутата.

«Государственная система просто создана, чтобы дискриминировать и унижать», — написала Марта Пивоваренко.

Яна Зинкевич — украинский доброволец-парамедик, командир легендарного медицинского батальона «Госпитальеры». За период активной фазы АТО, начиная с 2014 года, лично вытащила и спасла более двух сотен раненых украинских солдат с передовой. В декабре 2015 года попала в ДТП на трассе Днепр-Донецк, получив полный перелом позвоночника, параплегию, переломы половины ребер и ключицы, повреждения внутренних органов, гемопневмоторакс, контузию сердца и легких.

На внеочередных выборах в Раду IX созыва стала народным депутатом Украины по списку партии «Европейская солидарность», входит в список самых влиятельных женщин Украины.

Напомним, 14 февраля Киевский апелляционный суд отказал защите фронтовой медсестры Яны Дугарь в изменении меры пресечения. Т.о. она должна оставаться под ночным домашним арестом по месту несения службы.



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